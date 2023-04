Mariella D'Auria lässt Baby-Tochter Zuhause zurück: "Fühle mich so unvollständig"

Zwillings-Mama Mariella D'Auria hat eine ihrer Töchter Zuhause zurückgelassen - eine bitter-süße Premiere für die First-Dates-Kellnerin.

Köln – Bitter-süße Premiere bei Mariella D'Auria (27)! Die "First Dates"-Kellnerin in Elternzeit genießt die Ostertage zusammen mit ihrer kleinen Familie. Dabei fand sie sich auf einmal in einer Situation wieder, die seit der Geburt ihrer Zwillinge einen echten Einzelfall darstellt.

"First Dates"-Kellnerin Mariella D'Auria (27) hat im Oktober 2022 ihre beiden Zwillinge zur Welt gebracht. © Montage: Instagram/Mariella D'Auria, Instagram/Screenshot/Mariella D'Auria Ein knappes halbes Jahr sind die Twins der sympathischen Kölnerin inzwischen alt und werden nach ihrem schweren Start ins Leben von ihrer Mama treu umsorgt. Erst kürzlich hatte Mariella an Töchterchen Mariella eine große Veränderung bemerkt. Nun hat sie sich (zumindest kurzzeitig) von ihrem Sprössling getrennt. In einer Instagram-Story filmte sich die TV-Kellnerin vom Hals abwärts während eines Spaziergangs in ihrem Wohnort Köln. Die kleine Giulia schmiegte sich dabei an die Brust ihrer Mama und schlummerte seelenruhig vor sich hin - doch wo steckte der andere Zwilling? "Ich bin das erste Mal mit nur einem Kind unterwegs", verriet Mariella am Ostermontag. Giulia sei im Tragtuch eingeschlafen, während Giovanna in der Federwiege weggedämmert sei. Offenbar wollte Mariella letztere nicht aufwecken und entschloss sich daher spontan, mit nur einer Tochter spazieren zu gehen. Eine Premiere, die sie selber zum Grübeln brachte.

Zwillings-Mama Mariella D'Auria erstmals nur mit einer Tochter unterwegs: "Einfach komisch!"