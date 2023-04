Mariella D'Auria staunt über Veränderung ihrer Tochter: "Sie ist einfach ein neues Kind"

Mariella D'Auria (27) berichtet bei Instagram von ihrer Erfahrung mit Osteopathie. © Montage: Instagram/Screenshot/Mariella D'Auria

Knapp ein halbes Jahr sind Mariellas Twins Giovanna und Giulia, die als Frühchen auf die Welt kamen, inzwischen alt und halten ihre Eltern weiterhin gut auf Trab.

Manche Dinge an ihrem Alltag mit Zwillingen könne man nicht schönreden, hatte die brünette Kölnerin zuletzt offenbart. Trotz durchzechter Nächte gebe es jedoch eine Sache, die Mariella niemals wieder missen möchte: das Gefühl bedingungsloser Liebe.

Nun hatte die Zweifach-Mama ausnahmsweise ein paar Minuten übrig, um sich in einer Instagram-Story bei ihren rund 64.000 Followern zu melden und von einem wichtigen Termin zu berichten.

So hatte Mariella zusammen mit ihren Töchtern eine Osteopathin - also eine Fachfrau, die Blockaden und Gewebespannung lösen und somit eine bessere Beweglichkeit herstellen kann - besucht.

Tatsächlich kam Mariella rückblickend aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Es war so, so, so gut! Ich bin so heftig begeistert", verkündete sie. Vor allem bei einem ihrer Babys habe die Behandlung wahre Wunder bewirkt.