Mariella D'Auria verrät, warum ihre Zwillinge einen großen Vorteil haben

Köln – Dass das Leben mit gleich zwei Babys längst nicht immer ein Zuckerschlecken, sondern extrem fordernd ist, kann sich wohl jeder ausmalen. Einen ganz enormen Vorteil haben Zwillinge jedoch, wie " First Dates "-Kellnerin Mariella D'Auria jetzt verrät.

"First Dates"-Kellnerin Mariella D'Auria teilt bei Instagram einen intimen Moment mit ihren Zwillingen. © Montage: Instagram/Screenshot/Mariella D'Auria

Die TV-Beauty, die im vergangenen Oktober Mutter von zwei kleinen Töchtern geworden ist, hat bei Instagram einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Neu-Mama gegeben. In ihrer Story teilte Mariella einen intimen Moment mit ihren rund 64.000 Followern.

So filmte die Kölnerin ihre Babys vom Kopf abwärts, wie sie in niedliche Strampler eingewickelt nebeneinander im elterlichen Bett liegen und immer wieder an die Hand des jeweils anderen fassen.

"Ich glaub, es gibt nichts Schöneres als diese Stunde am Morgen, wenn wir gemeinsam wach werden und noch so ein bisschen im Bett liegen", schwärmte die stolze Zweifach-Mama beim Anblick ihrer Töchter drauflos.

So beobachtet Mariella schon seit geraumer Zeit, dass sich ihre Zwillinge gegenseitig suchen und aneinander festhalten würden. "Sie machen das vielleicht auch gar nicht so bewusst, aber es ist so schön zu sehen. Ich lieb's."

Während der Tagesbeginn also ein wahrer Segen für die junge Familienmutter ist, können die Nächte davor hingegen ein echter Albtraum sein, wie Mariella offenbarte.