Mariella D'Auria zieht ehrliche Bilanz: "Liebe, Glück und Nervenzusammenbrüche"

Köln - Rund sechs Monate ist es her, als Mariella D'Auria (27) ihre beiden Zwillingsmädchen Giovanna und Giulia zur Welt gebracht hat. Nun meldete sich die TV-Kellnerin mit einem Throwback-Bild bei ihren Fans.

Ihre Zwillingsmädchen Giovanna und Giulia sind Mariella D'Aurias (27) ganzer Stolz. © Bildmontage: Instagram/mariella_dauria

Seit der Geburt ihrer Töchter hat sich das Leben der "First Dates"-Kellnerin völlig verändert. Die Kölnerin ist ganz vernarrt in ihre Zwillinge und genießt jeden Augenblick mit den beiden in vollen Zügen, wie sie ihren rund 64.000 Fans auf ihrem Instagram-Kanal schon oft anhand niedlicher Aufnahmen gezeigt hatte.

Doch im Hause D'Auria herrscht natürlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Mariella berichtete ihren Followern auch schon von stressigen Situationen, in die sie in den vergangenen Monaten geraten war, und lieferte dabei ehrliche Einblicke in ihren Alltag als Zwillings-Mama.

Auch am Donnerstag teilte die 27-Jährige wieder einige Gedanken mit ihrer Community und lud einen neuen Beitrag mit zwei Fotos auf ihrem Kanal hoch. Auf dem ersten Bild war Mariella noch mit kugelrundem Babybauch zu sehen gewesen, während sie auf der zweiten Aufnahme breit grinsend in die Kamera strahlte und ihre Mädels im Arm hatte.

"Als das erste Foto entstand, war ich im 6. Monat schwanger, das zweite Foto, als meine Mäuse 6 Monate alt sind", schrieb die TV-Bekanntheit zu den Schnappschüssen und nahm den Beitrag zum Anlass, das vergangene halbe Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen.