Mariella D'Auria: Zwillingstochter von "First Dates"-Star in Klinik!

"Zu Hause war erst einmal alles in Ordnung, wobei Giulia nachts sehr unruhig war, viel geweint hat und ich irgendwie das Gefühl hatte, da stimmt was nicht", erklärte die Influencerin gegenüber ihrer Netz-Gemeinde.

Auf Instagram gewährt Mariella ihren rund 65.000 Followern immer wieder Einblicke in ihr turbulentes Leben als Zwillings-Mama. So auch jetzt. Allerdings hatte die attraktive Blondine keine allzu positiven Nachrichten im Gepäck. Kurz nach ihrer Rückkehr aus dem Sauerland musste die TV-Kellnerin eine Klinik aufsuchen.

Die 27-jährige TV-Bekanntheit brachte im Oktober 2022 die Zwillingstöchter Giulia und Giovanna auf die Welt. © Instagram/mariella_dauria (Screenshot)

"Dort stellte sich dann tatsächlich auch heraus, dass es ihr nicht gut ging und ihre Entzündungswerte hoch waren", so die Zweifach-Mama. Die kleine Giulia hatte sich eine Nierenbeckenentzündung eingefangen. Letztendlich sei sie mit ihrer Tochter deshalb fünf Tage stationär aufgenommen worden.

"Die Maus war so tapfer und es tat mir so weh, zu sehen, wie sie wieder leidet mit Zugang legen und so weiter. Das hat mich etwas getriggert aufgrund unserer Anfangszeit", offenbarte der "First Dates"-Star.

Weil ihre Zwillinge als Frühchen das Licht der Welt erblickten, hatte Mariella mit ihrem Nachwuchs nach der Entbindung zunächst drei Wochen lang in der Klinik bleiben müssen. Eine Zeit, an die sich die Halbitalienerin nicht allzu gerne zurückerinnert.

Inzwischen gehe es Giulia aber schon wieder deutlich besser. Ihre Zwillingsschwester wich ihr zu keiner Zeit von der Seite. "Weil ich beide noch immer voll stille, musste Giovanna notgedrungen mit ins Krankenhaus", erklärte Mariella die etwas komplizierten Umstände der vergangenen Tage.

Nun sei sie aber vor allem "sehr erleichtert, dass alles gut ausgegangen ist" und sich ihre Tochter auf dem Weg der Besserung befinde. Inzwischen ist die kleine Großfamilie wieder zu Hause, um sich von den Strapazen zu erholen.