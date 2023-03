Doch keine Zwangsversteigerung? Mario Barth klärt Medienwirbel um Luxusvilla auf

Mario Barth (50) war nicht begeistert von den Berichten über sein ehemaliges Anwesen. © picture alliance / Uwe Anspach/dpa

Das war passiert: Für 4,1 Millionen Euro kam die 629-Quadratmeter-Immobilie in Düsseldorf unter den Hammer, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Doch das Anwesen mit Schwimmbad, Sauna und Wellnessbereich hatte der Berliner bereits 2011 nach einem Streit mit einem Nachbarn verkauft.

Doch das war noch längst nicht alles: Barth lebte nie in dem Anwesen. Genauso wie die damaligen Käufer.

In einem rund vierminütigen Instagram-Video holte der Komiker in einem Auto zum Rundumschlag aus und ließ kein gutes Haar an der Berichterstattung über das Luxusdomizil.

"Wir haben zwei finnische oder kanadische Journalisten. Die heißen Andrew Copy und Jonathan Paste", mokierte sich Barth über die vermeintliche "Kopieren und Einfügen"-Mentalität in Verlagshäusern.

Besonders gehe ihm gegen den Strich, dass Redakteure nicht bei ihm im Büro angerufen hätten. "Eingefleischte Fans" wüssten zudem, dass Barth sich "als international anerkannter Superstar doch nicht in eine Bude mit acht Zimmern quetscht", zog er weiter gehörig vom Leder.