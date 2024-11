Als FDP-Mann spricht, verliert Markus Lanz die Geduld: "Haben Brücken, die einfach in die Elbe fallen!"

Hamburg - Politisches Beben in Berlin: Am gestrigen Mittwoch hat die Ampel-Koalition ihr Ende besiegelt. Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) feuerte Finanzminister Lindner, kündigte die Vertrauensfrage im Bundestag an. Es war die Folge eines monatelangen Zoffs, den auch Markus Lanz (55) in seinen Talkrunden regelmäßig thematisierte. Kein Wunder also, dass der ZDF-Moderator am Abend live auf Sendung ging.