Experte für Innere Sicherheit fleht Robert Habeck an: "Lösen Sie das Problem!"

Immer wieder möchte Moderator Markus Lanz (55, l.) von Vize-Kanzler Robert Habeck (55, Grüne) wissen, ob sich seine Partei nicht hätte auf Friedrich Merz zubewegen sollen, was die Migrationsfrage betrifft. © ZDF/Cornelia Lehmann

Habeck räumte zunächst ein, dass die Kommunen überlastet seien und ein Sicherheitsproblem durchaus bestünde. "Die Regeldurchsetzung lässt zu wünschen übrig", so der 55-Jährige.

Immer wieder versuchte Moderator Markus Lanz beim Grünen-Politiker nachzuhaken, ob nicht ein Konsens auf die drei Punkte Begrenzung, subsidiärer Schutz und mehr Rechte für die Bundespolizei möglich gewesen wäre.

Die Merz-Haltung "Wenn ich meinen Willen nicht bekomme, stimme ich mit der AfD ab", empfand Robert Habeck jedoch als Drohung im Sinne einer politischen Erpressung.

Dennoch wünsche sich Lanz, dass sich der Grünen-Minister auf die Union zubewegen solle, weil sich "der Großteil der Deutschen" doch in der demokratischen Mitte befände.

Daraufhin behauptete Habeck, dass er Friedrich Merz (69) am Dienstag - also einen Tag bevor die AfD dem CDU-Antrag eine Mehrheit verschaffte - versucht hätte, mit Merz in Kontakt zu treten, jedoch einen Korb erhalten hätte.