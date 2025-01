Markus Lanz hat genug: "Wie lange will man das dem Land noch zumuten?"

Am Mittwochabend diskutierte Markus Lanz (55, l.) mit Katharina Dröge (40, Grüne) und Wolfgang Kubicki (72, FDP) über die Geschehnisse von Aschaffenburg. © ZDF/Cornelia Lehmann

Gleich zu Beginn ließ der ZDF-Moderator seine Wut über die Untätigkeit der Regierung deutlich werden: "Die Statements ähneln sich, die Taten ähneln sich, die Geschichten, die wir uns erzählen, ähneln sich. Es gibt ein paar wenige Details - auch die ähneln sich", sagte Lanz mit Blick auf Aschaffenburg.

Er hat von den wiederkehrenden Meldungen genug und fragte in die Runde: "Wie lange will man das dem Land noch zumuten?"

Daraufhin erklärte Kubicki, dass durch den erneuten Vorfall wieder "Wasser auf die Mühlen der AfD" kommen dürfte. Die Menschen hätten das Gefühl, dass der Staat nicht in der Lage sei, so etwas zu verhindern. "Das ist eine Form von Staatsversagen wie in Magdeburg, von der ich glaube, dass viele Menschen nicht mehr bereit sind, das hinzunehmen."

Lanz reagierte: "Sie sagten gerade, es ist Wasser auf die Mühlen der AfD. Mein Thema heute ist nicht die AfD. Ich finde, wir reden in dem Zusammenhang immer über die AfD. Was hat das mit der AfD zu tun? Wir müssen doch darüber reden, wie so etwas möglich ist. Es hat mit der AfD erstmal ursächlich gar nichts zu tun", stellte er klar.