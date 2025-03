Markus Lanz kann nicht glauben, was Gäste zu Beginn der Sendung machen: "Das ist spektakulär!"

Doch was war konkret passiert? Aus aktuellem Anlass ging es in der Talkshow zunächst um die Verhandlungen im saudi-arabischen Dschidda für eine dreißig-tägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg .

Historiker Sönke Neitzel (56) stellte ebenfalls eine Frage in den Raum. © ZDF/Cornelia Lehmann

Anschließend mischte auch noch Militärexperte und Historiker Sönke Neitzel (56) im Fragen-Dschungel mit. Er ging auf die Problematik ein, dass die EU außenpolitische Gespräche nur führen dürfe, wenn ein einstimmiger Beschluss vorliege.

Wenn man diese Regelung abschaffen wolle, stelle sich die Frage: "Wie reformiert man Institutionen?", warf Neitzel den Ball wieder zu Weber.

Es war ein Hin und Her ohne wirkliche Antworten, was Markus Lanz bisher so aus seiner Sendung offensichtlich nicht kannte. Verständlich also, dass der 55-Jährige überrascht und erstaunt wirkte.

Anschließend konnte der Moderator die Diskussion jedoch wieder in gewohnte Bahnen lenken.

Die ganze rund 75-minütige Folge gibt es auf Abruf in der ZDF-Mediathek zu sehen.