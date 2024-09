Schön gemütlich im knallgelben Trabi: Reality-Star für TV-Show auf Test-Mission in Sachsen

Dresden - RTL-Ex-" Dschungelcamper " und Reality-TV-Profi Matthias Mangiapane (41) sagt von sich selbst: "Trash ist das, womit ich mich auskenne." Damit ist er also bestens qualifiziert, um zu unterscheiden: Ist das "Hot oder Schrott"? Bis Freitag war der gelernte Friseur für die gleichnamige VOX-Test-Show in Sachsen unterwegs - mit einem leuchtend gelben Trabi knatterte er durch die Sächsische Schweiz .

Zwischen der Tiny-House-Ferienanlage Hexenburg am Rand von Dresden und der Festung Königstein testete er Produkte rund ums Thema "On tour".

"Natürlich bin ich selbst gefahren. Ich weiß doch, wie eine Gangschaltung funktioniert. Meine Oma in Erfurt hatte auch einen Trabi", lacht Matthias.

Wer nicht so lange warten und Matthias Mangiapane persönlich erleben möchte, hat am 9. und 10. Oktober (20 Uhr) die Chance dazu. Dann lädt der Star wieder zum Reality-TV-Quiz in den Luisenhof ein. Tickets (22 Euro) gibt's online unter luisenhof.de.

"Und im November gibt es ein Weihnachts-Special-Quiz", verspricht Matthias, der am heutigen Sonntag übrigens seinen 41. Geburtstag feiert. Alles Gute!