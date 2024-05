Filmfestspiele in Cannes: Matthias Schweighöfer kaum wiederzuerkennen

Cannes - Ein echter Hingucker: Bei den Filmfestspielen in Cannes begeistern das Traumpaar Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) mit ihren Looks die Crème de la Crème der Schauspielbranche.

Elegant und mit Sonnenbrille: So präsentierte sich Matthias Schweighöfer bei den Filmfestspielen in Cannes. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa (Bildmontage)

Als die beiden am roten Teppich des 77. Filmfestivals an der Côte d'Azur erschienen, konnten viele Gäste ihre Augen nicht von ihnen lassen. Der Schauspieler ist dabei kaum wiederzuerkennen!

Der 43-Jährige, der zuletzt im preisgekrönten Oscar-Film "Oppenheimer" zu sehen war, erschien im eleganten schwarzen Anzug mit weitem Bein und gutsitzender Fliege. Mit einer runden Brille und einer silbernen Clutch zeigte er sich jedoch bisher noch nie.

Normalerweise kennen ihn viele Fans im lässigen Look mit voller Lockenpracht. In Cannes präsentierte er sich hingegen in einem etwas strengeren Look und gegelten Haaren.

Seine Freundin begeisterte die Besucher mit einem silbernen Kleid und auffälligen Dekolleté mindestens genauso. Dazu passend: Ihre langen dunklen Haare über den Schultern.

Bei den Filmfestspielen, die vom 14. bis 25. Mai dauern, tummelten sich noch viele weitere A-Promis. Unter anderem: Meryl Streep (74), Heidi Klum (50), Jane Fonda (86) und Helena Christensen (55).