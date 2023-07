Kruse-Klatsche! Comeback des Ex-Nationalspielers geht in die Hose

Fürth - So hatte sich Max Kruse (35) seine Rückkehr in den Profi-Fußball sicher nicht vorgestellt! Der Ex-Nationalspieler geriet in der Vorsaison beim VfL Wolfsburg aufs Abstellgleis, machte nur fünf Kurzeinsätze zu Spielzeitbeginn 2022/23, wurde dann suspendiert. Im Sommer 2023 wechselte er zum SC Paderborn. Alles sollte besser werden, doch bei seinem Debüt gegen Greuther Fürth ging fast alles schief.