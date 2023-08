Max Kruse gibt Verletzungs-Update: Darum hat er jetzt Nutella-Verbot

So soll er sich in seiner Zeit bei Union Berlin vor einem Spiel gegen die TSG Hoffenheim zum Mittagessen unzählige Brote mit der süßen Leckerei einverleibt haben.

Heißt im Klartext: Max hat sich quasi ein selbsternanntes Nutella-Verbot auferlegt! Seine Mitspieler haben in der Vergangenheit immer wieder von seiner großen Leidenschaft für die Schoko-Creme berichtet.

"Ich weiß nicht, ob alle von Euch wissen, was das bedeutet – ich weiß es auch nicht zu 100 Prozent", gestand er in seiner Story. Er wisse nur, dass man dabei auf Kohlenhydrate und Zucker verzichten und stattdessen viel Proteine zu sich nehmen müsste.

"Ich ernähre mich jetzt seit einer Woche ketogen", teilte er seinen Followern bei Instagram mit. Er hätte ein bisschen Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen und "wollte einfach Mal was Neues probieren", ließ der 35-Jährige durchblicken.

Max Kruse macht zwar auch schon wieder Übungen mit dem Ball, das Spiel am Samstag kommt für den Stürmer aber wohl noch zu früh. © David Inderlied/dpa

Ähnliches berichtete Martin Harnik (36) der schon in der Jugend mit Kruse zusammenspielte. Der Aussage des 36-Jährigen zufolge hätte sein Kumpel damals bei einer Übernachtung fast eine ganze Packung Toast mit Nutella zum Frühstück verdrückt, bevor es zum Spiel ging.

Damit ist nun also erst einmal Schluss! "Das mache ich jetzt seit einer Woche und ich muss sagen, es funktioniert ganz gut", berichtete der Angreifer seinen Fans von der Keto-Diät. "Und ich muss sagen, vom Gewicht her – man verliert automatisch Kilos." Das wird wohl besonders seinen Coach Lukas Kwasniok (42) freuen.

"Ich mache zwei Mahlzeiten am Tag und bin abends wirklich pappe satt", schilderte der Fußball-Profi seine neuen Essgewohnheiten. Ganz auf Süßkram muss er allerdings nicht verzichten: "Es gibt auch richtig geilen ketogenen Nachtisch, Leute – Pudding, Eis, Schokokuchen", zählte der Neu-Paderborner auf.

Seine Reha läuft übrigens auch ganz gut. Einen genauen Zeitplan für seine Rückkehr gibt es zwar nicht aber er sei bereits wieder auf dem Platz gewesen und habe die ersten Übungen mit dem Ball absolviert. "Es sieht eigentlich ganz gut aus. Laufen ging sowieso die letzten Tage schon sehr gut."

Ein Einsatz am Samstag (13 Uhr/Sky) in Düsseldorf kommt seiner Aussage zufolge aber wohl noch zu früh. Trotzdem hofft Max Kruse natürlich, dass seine Jungs bei der Fortuna auch ohne ihn "die ersten drei Punkte in der Liga einfahren können".