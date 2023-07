Max Kruse im Würgegriff: Darum will seine Dilara ihm am liebsten ans Leder

Dilara Kruse ist am Montag zu ihrem Max nach Paderborn gereist. © Screenshot/Instagram/dilara.kruse (Bildmontage)

Während der 35-Jährige den Umzug aus der Hauptstadt in die Wege leitete und sich in der vorläufigen Heimat nach einer geeigneten Bleibe umschaute, war seine bessere Hälfte Dilara noch ohne ihn im Urlaub.

Der ist jetzt aber vorbei und so packte auch Kruses Ehefrau am Montag ihren Koffer und machte sich von der Hauptstadt mit der Bahn ins beschauliche Städtchen an der Pader auf.

Mit dem ICE 848 ging es nach Bielefeld, wo sie Max schließlich mit dem Auto abholte. Zum Glück war sie tatsächlich dort ausgestiegen, denn in ihrer Instagram-Story berichtete sie ihren Fans zunächst, dass sie in Braunschweig angekommen sei – ein Fauxpas, den sie schon während der Autofahrt korrigierte, nachdem einige Follower sie darauf hingewiesen hatten.

Schließlich traf das Ehepaar heil in Paderborn ein, doch kaum angekommen, hatte Frau Kruse auch schon etwas zu meckern. Ihr gefiel es nämlich nicht, wie nett die Frauen zu ihrem Max waren, während sie neben ihm lief.