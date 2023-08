Max Kruse kämpft mit Alltags-Problem: "40 Grad, kann's nicht kaputtgehen"

Paderborn - Ja, auch ein Fußball-Star muss von Zeit zu Zeit seine Wäsche selbst waschen, das musste Max Kruse (35) kürzlich am eigenen Leib erfahren.

Max Kruse (35) musste seine Fähigkeiten als Hausmann beim Wäschewaschen unter Beweis stellen. © Screenshot/Instagram/max.kruse10 (Bildmontage)

Seine bessere Hälfte Dilara war am Dienstag in Frankreich zu Gast bei einer Hochzeit von Freunden, sodass sich der gute Max selbst der Aufgabe stellen musste.

Erschwerend kam hinzu, dass es sich um ein neues Gerät handelte, schließlich bezog das Ehepaar Kruse erst vor wenigen Tagen seine neue Bleibe in Paderborn.

"Ich befinde mich gerade in unserem neuen Kellerraum", meldete er sich in seiner Instagram-Story und präsentierte besagte Räumlichkeit seinen Followern. "Wir haben 'ne neue Waschmaschine und 'nen neuen Trockner", teile er den Usern leicht genervt wirkend mit.

Und dann fingen die Probleme auch schon an, denn seine Frau hat so viele verschiedene Waschpulver und Weichspüler gekauft, "dass ich einfach gar nicht weiß, was da jetzt alles reinkommt", gab der Profi-Kicker ohne Umschweife zu, als er eine Buntwäsche vorbereitete.