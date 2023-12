Max Kruse schießt gegen Iris Klein: "Die hat so eine Sülze gelabert"

"Ey, die hat so eine Sülze gelabert", machte er sich über Iris Klein (56) lustig. "Wenn die da so eine Plattform bekommt, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass da nur [...] sowas da rumsitzt", ließ Max wissen.

Iris Kleins (56) Auftritt bei "Promi Big Brother" ist bei Max Kruse nicht sonderlich gut angekommen. © Felix Hörhager/dpa

Und auch in dem YouTube-Video nahm er seine Frau direkt in Schutz, denn einige Kritiker hätten sich über ihre Sprachkenntnisse beschwert und sie beleidigt. "Alles, was in diese Richtung geht, ist für mich absoluter Rassismus", stellte der zurzeit vereinslose Profi-Kicker klar.



Für Dilara kam der Auftritt von Max natürlich überraschend. "Das ist mein Mann", jubelte sie stolz, als sie ihn im Haus auf dem Bildschirm erblickte. Sie wischte sich sogleich die ein oder andere Träne aus den Augen.

Aber was hält ihr Gatte eigentlich davon, selbst einmal ins Big-Brother-Haus einzuziehen? Das könnte womöglich schon bald Realität werden, jedenfalls in abgespeckter Version, denn Jens "Knossi" Knossalla (37) hat nach eigener Aussage den Container vom 12. bis 14. Dezember gemietet und alle seine Freunde eingeladen.

Das Ganze soll dann auf seinem Twitch-Kanal zu sehen sein. "Wir machen 'Promi Big Brother' Knossi-Edition", kündigte der 37-Jährige an und lud Max Kruse kurzerhand zu dem Event ein.