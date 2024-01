Max Kruse schießt nach Rücktritt gegen "aalglatten" Fußball: "Nur noch genervt"

Im vergangenen Sommer heuerte der Angreifer nach einjähriger Pause nochmal beim SC Paderborn in der 2. Bundesliga an, wenige Monate später beendete er das Kapitel allerdings schon wieder, ehe er die Treter endgültig an den Nagel hing.

Schon nach seiner letzten Bundesliga-Station in Wolfsburg gönnte sich Max Kruse (35) eine Auszeit vom Fußball. © RONNY HARTMANN / AFP

Vor dem Intermezzo in Paderborn stand er zuletzt beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, doch auch seine zweite Dienstzeit in Niedersachsen dauerte kein ganzes Jahr.

"Es ist heute schon aalglatt geworden. Ich komme vom Bolzplatz und habe so auch in meiner Anfangszeit in Bremen gespielt. Das war unbekümmert. Schuhe an, zwei Runden laufen, dann warst du warm. Heute musst du eineinhalb Stunden vorm Training da sein", kritisierte Kruse das moderne Geschäft.

Trotzdem hätte sich der Linksfuß durchaus vorstellen können, seine aktive Laufbahn noch ein wenig in die Länge zu ziehen - wenn ein "lukratives Angebot" aus Saudi-Arabien eingeflattert wäre.

"Ich habe bis auf meine Frau niemanden, der mich hier in Deutschland hält", konstatierte der Ex-Nationalstürmer.