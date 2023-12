Live auf Instagram: Ex-Nationalspieler Max Kruse verkündet Karriereende!

Berlin - Max Kruse (35) macht Schluss! Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet und die Fußballschuhe an den Nagel gehängt.

Bis Ende November war Max Kruse (35) noch für den SC Paderborn am Ball, nun hat er seine Laufbahn beendet. © David Inderlied/dpa

Das verkündete der langjährige Bundesliga-Angreifer am Mittwoch in einem Live-Video auf seinem Instagram-Account.

"Ich habe mich entschieden, dass heute der Tag gekommen ist, an dem ich dem Profisport adieu sagen werden. Es fällt mir nicht leicht", so der 14-fache DFB-Kicker. "Für mich ist die Zeit gekommen mit 35, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen."

Kruse erklärte weiter, dass er sich "nie verstellt" habe und dem Sport auch "niemals den Rücken kehren" werden. Dennoch habe sich der Fußball vorerst für ihn erledigt.

"Ihr werdet mich sicher im Fußball wiedersehen. Vielleicht nicht als Spieler oder Trainer. Trainer werde ich nicht machen. Das Leben war spannend, es hat Spaß gemacht, aber das will nicht noch einmal haben", sagte der Stürmer.

Und er fügte an: "Ich möchte mich bei meiner Familie bedanken. Bei meiner Mutter, meinem Vater. Ohne die wäre vieles nicht möglich gewesen. Dazu kommt ein ebenso großer Dank an meine Fans. Ihr wart der Grund, warum ich jeden Tag Spaß an unserem geliebten Sport hatte."

Darüber hinaus hätten zwar nicht viele Trainer wirklich an ihn geglaubt, aber auch den wenigen sprach er seinen Dank aus.