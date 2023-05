Meadow Walker: Papa Paul (†40) schickt ihr Zeichen aus dem Jenseits!

Meadow Walker (24) empfängt Zeichen von ihrem verstorbenen Papa. © THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Fast ein Jahrzehnt ist der tragische Unfalltod vom "Fast & Furious"-Star Paul Walker inzwischen her. Doch seine Tochter Meadow hat offenbar nie aufgehört, mit ihrem verstorbenen Vater zu kommunizieren und ihn in schwierigen Momenten um Rat zu fragen.

Im Interview mit E! News erzählte die 24-Jährige, in welchen Situationen sie sich ihrem berühmten Papa am stärksten verbunden fühle: "Für mich sind es die Zahlen, vier und sieben sind die Lieblingszahlen meines Vaters", plauderte das schöne Model aus und verriet, regelmäßig Zeichen von Papa Paul zu erhalten.



"Ich schwöre, wann immer ich an etwas zweifle oder mit jemandem streite, fange ich an, überall die Vier und Sieben zu sehen. So weiß ich immer, dass er es ist!"

Doch das seien nicht die einzigen Momente, in denen Meadow ihren Vater spüre: "Noch gestern hatte ich einen Moment Zeit und dann begannen die Glocken zu läuten und ich dachte: 'Okay, es ist alles gut, es wird alles gut!'"