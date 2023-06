Melanie Müllers Zoff mit Party-Veranstalterin wird eklig und geht vor Gericht: "Erpressungkampagne!"

Ihrer Meinung nach verhalten sich Melanie Müller und ihr Manager und Partner Andreas Kunz unprofessionell und unsozial. "Wie kann man in solchen Extrem- und Ausnahmesituationen so egoistisch handeln, da fehlen mir Fairplay, Fairness und Mitgefühl", ärgerte sich Gode.

Am 28. Mai 2022 hätte laut RTL-Information in der Gebläsehalle in Ilsede bei Peine eine Party stattfinden sollen, für die auch Melanie Müller als Act gebucht worden war.

Auf den Umsatzsteuer-Betrag möchte die Sängerin weiterhin nicht verzichten, da dieser gesetzlich bindend ist.

"Wir wollen und können uns nicht an der Umsatzsteuer bereichern, da diese, wie jedem bekannt ist, an das Finanzamt abzuführen ist", so die 35-Jährige. Vielmehr vermutet Melanie Müller eine weitere "Hexenjagd" gegen sich und will deshalb auch gegen den Verfasser des ersten Medienberichts strafrechtlich vorgehen.

Bereits am 21. Juni landen beide Parteien vor Gericht - auf den Ausgang des Prozesses darf man gespannt sein.

Aktuell ermittelt auch die Leipziger Staatsanwaltschaft gegen die 35-Jährige, jedoch in einem anderen Fall:

In der Nacht vom 17. zum 18. September soll Melanie Müller bei einem Auftritt in Leipzig von der Bühne aus mehrfach öffentlich den "Hitlergruß" in Richtung des Publikums gezeigt haben. Mittlerweile wurde auch Anklage gegen die Sängerin erhoben - bis zur Verurteilung gilt allerdings die Unschuldsvermutung.