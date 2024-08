Melanie Müller und Ex Mike Blümer: Erstes gemeinsames Foto nach drei Jahren!

Leipzig - Zu besonders wichtigen Momenten zeigen sich selbst die verhärtetsten Fronten oftmals wieder versöhnlich. So auch bei Melanie Müller (36).

Ein seltener Anblick, immerhin liefern er und Melanie sich in den Jahren seit ihrer Trennung einen bitterbösen Rosenkrieg.

Der wohl persönlichste Moment wartete allerdings am heutigen Samstag bei der Einschulung ihrer ältesten Tochter Mia Rose (6) auf Melanie - und ihren Ex Mike Blümer!

Es war eine aufregende Woche für die zweifache Mutter: Am Dienstag stand sie wegen des Hitlergruß-Vorwurfes und Drogenbesitzes vor dem Leipziger Amtsgericht Rede und Antwort , danach ging es direkt wieder zurück an den Ballermann zum Performen im "Oberbayern".

So hatte die 36-Jährige beispielsweise zunächst behauptet, die in ihrem Haus von der Polizei gefundenen Drogen wären von Mike dort versteckt worden - im Prozess gehörten sie einer flüchtigen Freundin. Er wiederum hatte ihr vorgeworfen, durch ihren neuen Lebensgefährten in rechte Kreise abgerutscht zu sein.

Für die Einschulung wurde das Kriegsbeil nun aber wohl zumindest für kurze Zeit begraben.