Zwei Jahre von Deutschlands Bühnen verbannt: Startet Melanie Müller jetzt wieder durch?

Melanie Müller (36) trat nach den Vorwürfen nahezu nicht mehr in Deutschland auf. (Archivbild) © IMAGO / Future Image

Während sie in den vergangenen Monaten zu unpopulären Nachtzeiten immerhin noch im Mallorca-Lokal "Oberbayern" auftreten durfte, wird die Ex-Dschungelkönigin nun auch wieder in Deutschland zu sehen sein.

Zumindest macht sie auf ihrem Instagram-Kanal gerade Werbung für einen Auftritt in Niedersachsen. Demzufolge soll die zweifache Mutter am 2. November um 21 Uhr auf der Bühne der Disco "Nachtschicht Goslar" stehen.

Bis dahin dürfte auch das Gerichtsurteil gefallen sein, dieses wird für den 13. August erwartet. Wie sich das auf ihre zukünftigen Auftritte hierzulande auswirkt, wird sich zeigen.

Der Ballermann-Sängerin liegt der Vorwurf zur Last, bei einem Gig in Leipzig am 18. September 2022 gleich mehrfach den Hitlergruß gezeigt zu haben. Aus dem Publikum sollen derweil "Sieg Heil"-Rufe gedrungen sein.