"HadeB"-Melissa ist zum Heulen zumute: Ausweis vom kleinen M. weg!

"Ich sag's, wie es ist: Mir ist zum Heulen zumute", erklärte die 30-Jährige am Samstag bedrückt in ihrer Instagram-Story.

Das Gesicht ihres Sohnes zeigt die Influencerin nicht in der Öffentlichkeit. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Am Sonntag meldete sich die Influencerin mit erfreulicheren Nachrichten in ihrer Story zurück und zeigte sich sichtlich erleichtert.

Ende gut, alles gut? Vielleicht.

"Es gibt good News", so die 30-Jährige. Sie habe mit der Bundespolizei telefoniert, die für sie zuständig wäre und ihr nun offenbar weiterhelfen könne. "Halleluja!"

Ein vorheriger Versuch war noch am Morgen gescheitert. Die von ihnen angefragte Bundespolizei am Flughafen konnte nicht weiterhelfen, da sie nicht fliegen und entsprechend auch keinen Boardingpass hatten. "Da ist man ja wirklich am Überlegen, ob man sich einfach einen Boardingpass bucht", so Melissas Gedanke.

Dieser Schritt war jetzt offenkundig nicht mehr nötig.

Melissa lebt seit einiger Zeit mit ihrem Freund das Patchwork-Familien-Modell. Vor Kurzem erst sind die beiden gemeinsam mit ihrem Sohn Mucki in ein Haus in ihre niedersächsische Heimat gezogen.

Auch ihr neuer Partner, den sie "online" kennengelernt hat, hat einen Sohn, ein Bonuskind, mit in die Beziehung gebracht.