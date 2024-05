Fans irritiert: Sind Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" wieder ein Paar?

Hamburg - Eigentlich hatte sich Melissa (31) von "Hochzeit auf den ersten Blick" auf einen erholsamen Familienurlaub gefreut. Doch ihren Fans berichtete sie jetzt von dem genauen Gegenteil in ihrer Instagram-Story.

"So habe ich mir meinen Urlaub eigentlich auch nicht vorgestellt", erzählte Melissa weiter.

Sie hoffe, dass es nicht der Blinddarm sei. "Aber gefühlt nehme ich auch alles mit, was geht."

"Dass ich Antibiotika nehme, das wisst ihr ja. Jetzt nehme ich noch ein Schmerzmittel und einen Muskelentspanner." Der Grund dafür: Sie habe auf einmal schlimme stechende Schmerzen an der linken Körperseite bekommen. Eine eindeutige Diagnose gab es dann aber nicht: "Entweder ist es ein eingeklemmter Nerv oder der Blinddarm", so Melissa weiter.

"Was für ein turbulenter Tag. Der erste richtige Urlaub stand unter dem Stern: 'Wir brauchen einen Arzt'", berichtete Melissa ihrer Community am Freitag sichtlich erschöpft.

Doch ihre Fans scheint da auch noch eine ganz andere Frage umzutreiben. "Mit wem bist du gefahren?", erkundigten sich einige Follower nach der Reisebegleitung der Influencerin. "Meine Familie", antwortete Melissa zunächst nur kurz und knapp und postete dazu ein Foto, auf dem sie, der kleine Mucki und noch zwei weitere Familienmitglieder lediglich von hinten zu sehen sind.

"Da gerade so viele Nachrichten reinkommen, mit 'Oh, habt ihr wieder zueinander gefunden?' Meine Familie bedeutet: mein Bruder, meine Mama, mein Papa, Me, Klein M", kommentierte Melissa dann aber noch schnell die überraschten Nachfragen ihrer Fans.