Für Philipp entpuppte sich die Hochzeit mit Melissa als Pakt mit dem Teufel

Mit der Geburt seines Sohnes schien das Glück von Philipp (36) eigentlich perfekt zu sein. © Screenshot/Instagram/philipp_hamburger_jung

Er hatte eine Frau an seiner Seite gefunden. Es dauerte nicht lange, bis das Familienglück perfekt schien und Sohnemann Mucki (2) auf die Welt kam.

Doch hinter der Fassade bröckelte es. Schließlich trennte sich das Paar unmittelbar vor Weihnachten 2021. Mittlerweile führen Philipp und Melissa mal mehr und mal weniger ihren Rosenkrieg öffentlich aus.

Nun sorgte der 36-Jährige mal wieder mit kryptischen Zeilen auf seinem Instagram-Kanal für große Sorgen bei seinen Anhängern. "An solchen Tagen denke ich immer an den Pakt mit dem Teufel, den ich Anfang 2019 geschlossen habe", schrieb er in einem Beitrag und bezog sich damit auf die Hochzeit mit Melissa. (Rechtschreibung in allen Zitaten angepasst)

Seine Wünsche waren eine Frau, die er heiratet, einen Sohn, den er liebt, und ein Haus, in dem er wohnt. Und: "Eine Familie, die immer für mich da ist, wenn was ist."

Dies habe er innerhalb von vier Jahren geschafft. Doch mittlerweile fragt er sich: zu welchem Preis? "Aber was habe ich dem Teufel versprochen?", fragte er und gab selbst die Antwort darauf: "Meine Seele und mein Leben an dem Tag, wenn ich alles erreicht habe."