HadeB-Melissa sprich über Leben als Single-Mum und schießt gegen Ex Philipp

Hamburg – Melissa (29) gab ihrem Ex Philipp (35) 2019 bei " Hochzeit auf den ersten Blick " das "Ja"- Wort. Dass sie mehr als drei Jahre später alleinerziehende Mutter sein würde, hätte sie zu dem Zeitpunkt jedoch nicht gedacht.

"Natürlich malt man sich in Krisen aus, was wäre, wenn ich das hier alleine wuppen muss und hinterfragt sich. Doch dann kam der Tag, wo ich mir sagte, irgendwie werde ich das schon meistern und wuppen", erinnert sich Melissa.

Dass sie sich ihre Familiensituation so nicht vorgestellt hatte, hat die 29-Jährige nun in einer Fragerunde auf Instagram verraten. Auf die Frage eines Followers, ob sie gedacht hätte, dass sie einmal alleinerziehend sein werde, fand sie deutliche Worte: "Ganz ehrlich? Nein!"

Seitdem kümmert sich Melissa alleine um das Kind. Philipp bekommt seinen Sohn nur einmal in der Woche zu sehen. Zwischen den beiden Ex-"HadeB"-Partnern herrscht seit der Trennung ein erbitterter Rosenkrieg und Sorgerechtsstreit .

Unterstützt wird sie auch von ihrem Umfeld: "Meine Familie und Freunde sind mein enges Netzwerk, dann gehört natürlich auch noch die Kita dazu", betont die Single-Mum. "Natürlich passen auch mal die Großeltern auf, wenn ich mal etwas ganz besonderes mache oder einen wichtigen Termin habe."

Ein weiterer Nutzer will wissen: "Bist du von Anfang an gut klargekommen?", woraufhin sich die Blondine eine Spitze gegen ihren Ex nicht verkneifen kann: "Ja, denn schlussendlich hat sich für mich nicht viel verändert", antwortet sie.

Ob sie damit andeuten will, dass sich Fitness-Fan Philipp während der Beziehung nicht ausreichend um "Mucki" gekümmert hat?