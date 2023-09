"HadeB"-Melissa über ihre neue Patchworkfamilie: "Finde es ganz furchtbar..."

Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat vor Kurzem einen neuen Lebensabschnitt begonnen - als Mama einer Patchworkfamilie. © Fotomontage: Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Anstatt in der hanseatischen Großstadt leben die beiden nun gemeinsam mit Melissas neuem Partner und dessen Sohn als klassische Patchworkfamilie in einem Haus in Niedersachsen.

Doch wie ist eigentlich das Verhältnis zu ihrem "Bonuskind", wie die 30-Jährige den Sohn ihres neuen Freundes auf Instagram nennt? Dieser Frage widmete die einstige Kuppelshow-Kandidatin am Sonntag ein kleines Q&A.

So wollte ein Follower wissen, wie Melissa es geschafft habe, Nähe zu dem Kleinen aufzubauen. Ihre Antwort: "Tatsächlich ist das einfach so entstanden. Ich glaube, mit einer offenen Haltung und einem ehrlichen Interesse am Kind geschieht die Nähe automatisch."

Am Anfang hätten sie direkt "viel zu viert unternommen" erklärte sie - und ergänzte: "Die beiden Jungs haben sich zum Glück direkt verstanden und harmonieren sehr. Natürlich gibt es auch mal Konflikte, aber das gehört doch auch irgendwie dazu."

Geholfen habe sicherlich auch, dass die beiden in einem ähnlichen Alter seien: "Mucki" werde bald drei Jahre alt, ihr "Bonuskind" feiere zeitnah seinen vierten Geburtstag, so Melissa.