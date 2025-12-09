Schwere Vorwürfe: Wollte Mia Julia Ikke Hüftgold entführen lassen?

Berlin - Das Tischtuch zwischen der Schlagersängerin und ihrem einstigen Förderer scheint endgültig zerschnitten: Angeblich plante Mia Julia (39) gemeinsam mit ihrem Ehemann und Manager, Peter Brückner (45), vor rund sieben Jahren eine gewaltsame Entführung und sogar eine Scheinhinrichtung von Ballermannstar Ikke Hüftgold (49, bürgerlich Matthias Distel).

Ikke Hüftgold (49, bürgerlich Matthias Distel) entdeckte Mia Julia (39) und brachte sie groß raus. © Imago / Jan Huebner

Das hätten aktuelle Recherchen von "t-online" ergeben.

Ziel war es offenbar, ihn derart einzuschüchtern, dass er sich aus dem Showgeschäft zurückzieht.

Angeblich hätten Mia Julia und ihr Mann für 50.000 bis 100.000 Euro einen Handlanger beauftragt.

Beim Tourabschluss des 49-jährigen Partyschlagersängers in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) am 6. November 2024 soll ein Geschäftspartner von Distel in dessen Garderobe gekommen sein und ein Geständnis abgelegt haben.

Von den Inhalten des Gesprächs liegen laut "t-online" vier eidesstattliche Versicherungen und eine Anzeige bei den Ermittlungsbehörden. Demnach soll der Mann eine Rolle bei "Entführungsplänen und weiterer Gewalt" gespielt haben, schreibt "t-online".

Die Vorwürfe der rund sieben Jahre zurückliegenden Pläne belasten Mia Julia und ihren Mann stark. Beide äußern sich bislang nicht. Dem Medienbericht zufolge seien Mia Julia und Brückner in Vertragsstreitigkeiten mit Distel geraten, weshalb es zu der mutmaßlichen Entführungsidee gekommen sei.