"Da gibt es gar keine Worte für": Ex-Funktionär äußert sich zu Michael Schumacher

Köln - Etwas mehrt als zehn Jahre ist es her, als die Formel-1-Welt unter Schock stand. Bei einem Ski-Unfall verletzte sich Motorsport-Legende Michael Schumacher (55) schwer. Seitdem ist er von der Bildfläche verschwunden. Nun hat sich Ex-Funktionär Norbert Haug (71) zu "Schumi" geäußert.

Norbert Haug (71) gewann als Motorsport-Chef von Mercedes-Benz drei Formel-1-Weltmeisterschaften. © Christoph Schmidt/dpa

"Natürlich ist es ein Jammer, was da bei einer wirklich harmlosen Skifahrt passiert ist. Ich kann versprechen, dass der Michael kein Risiko-Skifahrer war", erklärt der frühere Mercedes-Boss bei "BILD Sport" auf WELT TV.

Denn gerade beim Skifahren sei der siebenfache Formel-1-Champion sehr vorsichtig gewesen. Zudem habe er die Dinge sehr, sehr gut im Griff gehabt. "Das war ein echter Unglücksfall. Leider, leider."

Vor allem Michaels Frau Corinna (55) bewundert Haug. "Da gibt es gar keine Worte für. Da kann man nicht schwärmen in den höchsten Tönen, aber das kann man nur mit dem allergrößten Respekt beschreiben", sagt er.

RTL-Reporter Felix Görner (57) hatte kürzlich behauptet, dass maximal 20 Menschen überhaupt an "Schumi" herangelassen werden. Haug scheint jedoch keiner davon zu sein. "Ich bin auch jemand, der sich da total dran hält. Ich habe Kontakt mit Sabine Kehm. Wenn irgendwas sein sollte, wissen wir, dass wir uns gegenseitig kontaktieren können. Aber ich möchte ganz klar auch die Privatsphäre respektieren."

Zudem mache Corinna das so gut, wie man es in so einer ganz schwierigen Situation nur machen könne. Das sei ganz bewundernswert.