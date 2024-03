Wendler wegen Konzert-Ausfall "total geschockt": "Wie kann man denn ...?"

Berlin - Neuigkeiten von Michael Wendler (51): Der Schlagersänger bestätigte den Ausfall seines geplanten Konzerts in der Schweiz und kündigte ein Trostpflaster für seine Fans an. Doch der "Egal"-Sänger hatte auch noch eine weitere schlechte Nachricht im Gepäck.

Schlagersänger Michael Wendler (51) wandte sich am Donnerstag in einer Videobotschaft an seine Fans. © Screenshot/Facebook/Michael Wendler

"Ich melde mich heute mit top-aktuellen Informationen", begann Wendler seine Videobotschaft am Donnerstag auf Facebook.

Sein "erstes großes Konzert nach vier Jahren Pause" müsse leider abgesagt werden, so die Botschaft des umstrittenen Sängers. Grund sei, dass der Veranstalter "Pasadena" pleite gegangen sei.

Auch der Ex-Schwurbler selbst sei "total geschockt" gewesen: "Wie kann man denn fünf Wochen vor meinem Konzert die Türen schließen?"

Bereits einen Tag zuvor hatten seine Fans ihn darauf hingewiesen, dass ihre Tickets storniert wurden und die Website des Veranstalters nicht mehr online war. Da seien auch bei Wendler die "Alarmglocken" angegangen.

Nun also die traurige Erkenntnis, dass sein Comeback weiter auf sich warten lässt. Wendler habe sich "so gefreut", auch weil sein neues Album "Höllisch gut" am Freitag erschienen ist: "Ich wollte kommen, ich wollte singen!"

Während das Geld für die Karten vom Veranstalter erstattet werde, habe sich Wendler für seine Fans, die nun auf Kosten für gebuchte Hotels oder Flugtickets in die Schweiz sitzen bleiben, aber noch etwas "besonderes" einfallen lassen.