Michelle packt zum Karriereende über die Schlager-Branche aus: "Bist nur ein Produkt!"

Schlagerstar Michelle (52) will noch ein paar Abschiedskonzerte spielen und danach ihre erfolgreiche Karriere beenden.

"Flutlicht" erscheint am Freitag. Anschließend wird die in Villingen-Schwenningen geborene Künstlerin noch einige Abschiedskonzerte geben. Danach will sie das Mikrofon für immer an den Nagel hängen.

Ihren Entschluss hatte die "Wer Liebe lebt"-Interpretin bereits vor einigen Wochen öffentlich gemacht und damit für einen Paukenschlag gesorgt. "Ich bin schlicht an einem Punkt, an dem ich sage: Ich möchte das nicht mehr", stellte Michelle klar.

Mit ihrem Abschiedsalbum möchte die Blondine über das Haifischbecken "Musikindustrie" aufklären. Sie sagt: "Ich bin mit großer Naivität in diese Branche gekommen, mit dem Glauben, dass jeder mein Freund ist." Offenbar ein Trugschluss.

Als Tirade wolle sie "Flutlicht" aber nicht verstanden wissen, wie Michelle gegenüber der Deutschen Presse-Agentur betont. "Ich würde nicht von einer Abrechnung sprechen. Das klingt nach Verbitterung, das bin ich nicht", so die ehemalige ESC-Sängerin.