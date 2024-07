Bis auf den Tanga: Sängerin Michelle lässt die Hüllen fallen - Grund macht sprachlos!

Köln - Seit Michelle (52) mit ihrem 25 Jahre jüngeren Schlager -Kollegen Eric Philippi (27) liiert ist, wird sie im Netz aufs Übelste beschimpft. Grund ist der hohe Altersunterschied. Jetzt zeigt das Paar, was es von den Anfeindungen hält!

Schlager-Queen Michelle (52) hat sich vor etwas über einem Jahr in ihren 25 Jahre jüngeren Kollegen Eric Philippi (27) verliebt. © Bildmontage: Instagram/michelle_aktuell (Screenshots)

In der Vergangenheit hatte die Sängerin bei der Partnerwahl kein glückliches Händchen bewiesen. Sie hat drei Kinder von drei verschiedenen Männern und war bereits zweimal verheiratet. Doch diesmal ist alles anders, wie sie selbst beteuert.

Was in den sozialen Netzwerken seit der offiziellen Liebesenthüllung immer wieder diskutiert wird, ist der hohe Altersunterschied von 25 Jahren. Viele vermuten hinter der Beziehung eine ausgetüftelte PR-Aktion. Das typische Klischee eben.

Auf Instagram teilte Michelle jetzt ein Foto, dass sie und Eric beinahe hüllenlos zeigt. Die beiden Musiker lehnen an einer Küchentheke und haben der Kamera demonstrativ ihre Kehrseite zugewandt.

Sowohl die 52-Jährige als auch der ARD-"Schlagerchallenge"-Gewinner von 2021 zeigen auf dem Schnappschuss viel nackte Haut. Während der 27-Jährige in Unterhose posiert, so trägt seine bessere Hälfte nicht mehr als einen schwarzen String-Tanga am Leib.

Über ihre Hintern haben sie Herzen mit dem Titel von Michelles Song "Lieb mich oder lass es sein" gelegt.