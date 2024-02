Innig und verliebt! Mick Schumacher feiert süßes Debüt auf Sport-Ball

Frankfurt - Formel-1 -Profi Mick Schumacher (24) hat gemeinsam mit Freundin Laila Hasanovic (22) für Hingucker beim "Ball des Sports" in Frankfurt gesorgt.

Mick Schumacher (24) und Laila Hasanovic (22) zogen beim "Ball des Sports" die Blicke auf sich. © Florian Wiegand/Eibner-Pressefoto/dpa

Was für ein Auftritt! Der Sohn von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher (55) stellte der Öffentlichkeit erstmals offiziell seine Lebensgefährtin vor.

Während Mick in seinem dunklen Smoking etwas nervös von einem Fuß auf den anderen trat, zeigte sich Laila cool und lässig. Mit offenen Haaren posierte die 22-Jährige gekonnt in ihrem eleganten Schlauchkleid in der Farbe Taupe.

Kein Wunder, immerhin ist die Dänin ein gefragtes Model und sogar das Gesicht der niederländischen Unterwäsche-Marke Hunkemöller.

Die beiden Turteltauben sind erst seit August 2023 ein Paar und zeigten nun auch der Öffentlichkeit, wie verliebt sie sind. Innig posierten sie für die Kameras und die rund 1600 anwesenden Gäste des Sport-Balls.

Fragen zu ihrer Beziehung wollten Mick und Laila allerdings nicht beantworten.