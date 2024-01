Mick Schumacher auf Wolke sieben: So süß turtelt er mit Freundin Laila Hasanovic

Köln - Haben Mick Schumacher (24) und Freundin Laila Hasanovic (22) für das noch junge Jahr große Pläne? In den sozialen Medien turtelt sich der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) momentan um die Welt.

Nach seiner Zeit bei Haas wurde Mick als Testfahrer bei Mercedes engagiert. © Hasan Bratic/dpa

Denn auch Schwester Gina (26) scheint in ihrem Verlobten Iain Bethke (28) den Mann fürs Leben gefunden zu haben. In diesem Sommer sollen auf dem mallorquinischen Anwesen die Hochzeitsglocken läuten - samt Papa Michael an ihrer Seite.

Für die Fans ihres Bruders ist die jüngste Liebeserklärung vor den Augen seiner 3,6 Millionen Fans hingegen eine der süßesten Botschaften im ganzen Netz. "Das ist so süß" oder "Darauf habe ich so lange gewartet" sind nur ein paar wenige Reaktionen der Community.

So richtig offen hat das junge Glück bislang allerdings noch nicht über eine Vermählung gesprochen.

Für Mick - der aktuell im Alpine-Team unter Vertrag steht - dürfte Laila allerdings ein wesentlicher Baustein für sein privates Glück darstellen.