Millionär schießt gegen Naddel-Hater: "Sie war mal kaputt, jetzt ist sie fit"

Nadja "Naddel" Abd el Farrag und ihr Unterstützer Andreas Ellermann (beide 58). Der Millionär hat scharf gegen alle Hater der einstigen Skandalnudel geschossen.

Zuletzt gaben die beiden erst beim "Schlagermove" in Hamburg und vor wenigen Tagen auch beim "Schlagerhammer" in Oranienburg (Brandenburg) ihre Cover-Versionen von "Fiesta Mexicana" und "Ich bin verliebt in die Liebe" zum Besten.

Die beiden Auftritte seien ein voller Erfolg gewesen, berichtete der Immobilien-Millionär bereits vor wenigen Tagen bei Instagram - am Donnerstag meldete sich Andreas nochmals in seiner Story, um allen "Neidhammeln" eine Ansage zu machen.

"Alles, was so verbreitet wird, von wegen wir sind ausgebuht worden, stimmt nicht. Wir haben Applaus bekommen. Lüge, Lüge, Lüge", schimpfte der Reinbeker. Gleichzeitig kündigte er weitere Auftritte in Österreich, auf Mallorca und in München an.

Anschließend übernahm "Naddel" das Wort - die beiden saßen gerade zusammen beim Mittagessen -, um zu erklären, weshalb sie so gern auftrete: "Diese beiden Nummern sind wirklich super. Die erinnern mich an früher und an meine Kindheit."

Zudem hätten die beiden "wahnsinniges Feedback" bekommen. "Ich weiß nicht, warum da gewisse Leute, die es eh auf mich abgesehen haben, immer nur negativ sind. Aber die haben offensichtlich Bock drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Auftritte."