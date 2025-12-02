Mit 60 noch umwerfend jung: Schauspielerin verzaubert Fans mit Bikini-Foto

London - Hollywood-Schönheit Elizabeth Hurley (60) ist dafür bekannt, trotz ihres fortgeschrittenen Alters noch erstaunlich jung auszusehen. Auf Instagram verzauberte sie ihre Fans nun mit einem knackigen Bikini-Foto.

Mit Fotos wie diesen sorgt Elizabeth "Liz" Hurley (60) für große Augen bei ihren Fans. © Instagram/elizabethhurley1

Ist diese Dame etwa in den Jungbrunnen gefallen? Liz Hurley, die durch TV-Serien wie "The Royals" und "Gossip Girl" bekannt wurde, scheint sich konstant gegen das Altwerden zu wehren.



Auf Instagram zeigen sich ihre mehr als drei Millionen Follower regelmäßig sprachlos darüber, wie jung die britische Schauspielerin aussieht.

Mit einem Foto, auf dem sie in einem blau gemusterten String-Bikini zu sehen ist, erstaunte die 60-Jährige ihre Fans und Follower nun erneut.

Mit dem hübschen Bild wollte Liz ihre Community erneut auf ihre eigene Bademoden-Kollektion aufmerksam machen, die sie über diverse Online-Kanäle vertreibt. "Der Black Friday geht weiter", schrieb sie zu ihrem Insta-Post.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung stürmten zahlreiche Bewunderer den Kommentarbereich. Ein Follower schwärmte: "OMG, ich liebe deine Strandmode, sie ist die beste." Ein anderer User ergänzte: "Du bist wie immer umwerfend, Schönheit."