Im Kampf gegen die Krankheit: Ex-Football-Star O.J. Simpson ist tot

San Francisco (USA) - Der ehemalige American-Football-Star und Schauspieler Orenthal James Simpson (kurz O.J. Simpson ) ist tot. Der US-Amerikaner verstarb am gestrigen Mittwoch (Ortszeit) im Alter von 76 Jahren.

O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren verstorben. © John Gurzinski/epa Pool/dpa

Dies teilten Familienangehörige über seinen offiziellen Account bei X am heutigen Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit. Mehrere US-Medien berichteten über den Todesfall.

Laut dem Beitrag habe Simpson den Kampf gegen sein Krebsleiden verloren. Zum Zeitpunkt des Todes sei er von seinen Kindern und Enkelkindern umgeben gewesen.

Der Ex-Athlet, auch bekannt unter dem Spitznamen "The Juice" (auf Deutsch: Saft), war vorwiegend in den 1970er Jahren als Runningback beim NFL-Team der Buffalo Bills tätig. 1973 wählte ihn die Associated Press zum Sportler des Jahres.

Für weltweite Schlagzeilen sorgte der Mordvorwurf gegen ihn. Im Jahr 1994 soll er seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson (†35) und deren bekannten Ronald Goldman (†25) ermordet haben. Simpson wurde im Strafprozess freigesprochen.