Stuntman mit nur 47 Jahren verstorben: Chris Pratt "am Boden zerstört"

Wie TMZ berichtete, sei McFarr vor wenigen Tagen tot in seinem Haus in Orlando, Florida , gefunden worden. Seine Mutter Donna habe die Nachricht mittlerweile bestätigt, alle Details zur Todesursache jedoch noch offen gelassen, so das Promi-Portal.

Mehr als 8 Jahre arbeiteten Tony McFarr (†47, l.) und Chris Pratt (44) an zahlreichen Filmen zusammen. © Montage: Screenshot/Instagram/prattprattpratt

"Ich erinnere mich, dass er im Vorspann von 'Guardians 2' einen heftigen Schlag auf den Kopf und dann mehrere Klammern in den Kopf bekam – er kam direkt wieder zur Arbeit zurück, bereit weiterzumachen", so Pratt weiter.

Tony McFarr sei "ein absoluter Vollprofi" und "ein Gentleman" gewesen. "Er wird vermisst werden", sagte der Hollywoodstar.

Seit seinem Karrierestart im Jahr 2010 hat Tony McFarr in über 60 Hollywood-Filmen mitgewirkt. Mit Chris Pratt arbeitete er erstmals im Jahr 2015 an "Jurassic World" zusammen. Aber auch in "Passengers" (2016), "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017) und "Jurassic World: Fallen Kingdom" (2018) sprang er für den Schauspieler ein.

Der 47-Jährige arbeitete aber auch an Marvel-Filmen wie "Captain America: Civil War" und "Ant-Man and the Wasp" (2018) sowie an Blockbustern wie "The Hunger Games: Mockingjay Teil 1 und 2" (2014 und 2015), "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) und "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017).

Im letzten Jahr entschied sich Tony McFarr Gastronom zu werden und eröffnete im September 2023 eine Restaurantkette namens Reel Bowls. Er hinterlässt eine Tochter, eine Schwester sowie seine Mutter und seinen Vater.