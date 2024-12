Mit nur 58 Jahren: Schauspielerin Lilly Forgách gestorben

München - Die Theater- und Fernsehschauspielerin Lilly Forgách (†58) ist nach kurzer schwerer Krankheit in München gestorben.

Die Theater- und Filmschauspielerin Lilly Forgách (†58) lag zwölf Wochen im Koma. Nun sei sie "friedlich eingeschlafen", wie ihre Familie bekannt gab. © Carolin Tietz/Agentur Gotha Mittermayer/dpa

Nach einem Hirnschlag sei sie zwölf Wochen lang im Koma gelegen und am Sonntag friedlich eingeschlafen, teilte ihre Familie auf Facebook mit.



Die 58-Jährige ist bekannt aus Filmen und Serien wie "Himmel, Herrgott, Sakrament", "Servus Euer Ehren" oder "Watzmann ermittelt".

In der Amazon-Serie "Der Beischläfer" schlüpfte sie in die Rolle der Gerichtspräsidentin Ingeborg Straschill.

Am Metropoltheater in München gehörte die gebürtige Regensburgerin zum Ensemble und spielte etwa in der Literaturadaption "Das achte Leben" nach einem Roman Nino Haratischwili.

Die viel beschäftigte Schauspielerin mit einem großen Freundes- und Bekanntenkreis sei mitten aus dem Leben gerissen worden, sagte ihre Agentin Beate Mittermayer der Deutschen Presse-Agentur.