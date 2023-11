Mit Otto Waalkes auf Fjord-Fahrt: Auf diesem Kreuzfahrtschiff heuert der Komiker an

Otto Waalkes (75) heuert auf der "AIDA Moin" an. © Felix Hörhager/dpa

Der wohl berühmteste Ostfriese der Welt begibt sich mit auf Kreuzfahrt norddeutscher Art - eine "Ottisee" quasi - zwischen St. Pauli und Stavanger.

Die feuchtfröhliche Fjord-Fahrt mit dem Kult-Komiker startet am 23. April 2024, wenn das Schiff von Hamburg ausläuft, und kehrt am 30. April in seinen Heimathafen in der Hansestadt zurück. Es wird von Hamburg unter anderem nach Oslo und Bergen geschippert.

Neben Otto Waalkes werden auch weitere nordische Perlen an Board erwartet, die als Überraschungsgäste für gute Unterhaltung sorgen sollen. Welche das sind, wird vonseiten des Kreuzfahrtunternehmens bislang nicht verraten.

Lediglich kurze Hinweise bieten den potenziellen Frühbuchern einen Einblick in die prominente Gästeliste: "Eine Perle im Zynismus", "Norddeutsche Party-Profis", "Königlicher Besuch" und "Post aus Schottland" werden die "AIDA Moin" beehren.