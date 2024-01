Mithilfe von KI: Virtueller Elvis soll die Bühne rocken!

London - Eine neue Show in London will den Musiker Elvis Presley (†42) wieder aufleben lassen.

Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (†42) soll in digitaler Form bald wieder auf der Bühne stehen. (Archivbild) © UPI/dpa

Der Sänger soll dabei in digitaler Form auch auf der Bühne stehen. Für die Hologrammshow sollen Tausende private Fotos und Videoaufnahmen genutzt werden.

"Elvis Evolution" soll im November 2024 Premiere in London feiern - es seien auch Shows in Las Vegas, Tokio und Berlin geplant, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag.



Der US-Amerikaner Presley (1935-1977) sang Hits wie "Jailhouse Rock", "In The Ghetto" und "Love Me Tender".

Die Show werde eine Reise durch sein Leben werden, sagte der Chef des Unternehmens Layered Reality, Andrew McGuinness, dem Fernsehsender Sky News.

Höhepunkt soll der Auftritt eines virtuellen Elvis sein.