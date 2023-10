Model erlebt Küchen-Horror, doch dann passiert etwas Unerwartetes

Frankfurt am Main - Model Bruna Rodrigues wandte sich hocherfreut an ihre rund 120.000 Instagram-Follower und verkündete: "Ich habe wieder Teller." Hintergrund ist ein wahrer Küchen-Horror, den die 30-Jährige erleben musste.

Model Bruna Rodrigues (30) hat brasilianische Wurzeln - die Frankfurterin wurde 2018 als Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instgaram/bruna.rodrigues

Die Frankfurterin mit brasilianischen Wurzeln wandte sich am gestrigen späten Montagabend mit einer Instagram-Story an ihre Fans. Dabei lag sie auf einer Couch und sprach zufrieden lächelnd in die Kamera ihres Smartphones.

"Ich habe heute die beste Entscheidung meines Lebens getroffen", ließ die 30-Jährige wissen.

Obwohl sie sich nicht wohlgefühlt habe, sei sie aus dem Haus gegangen, um etwas zu essen.

"Alles, was sich danach ergeben hat, hatte ich nicht erwartet - und ich bin jetzt total glücklich", ging der Bericht des Models weiter.

Vieles dürfe sie noch nicht erzählen, vermutlich ist sie eine Kooperation eingegangen oder eine derartige Zusammenarbeit mit einem Unternehmen hat sich zumindest angebahnt.

Doch eine Konsequenz daraus konnte Bruna schon jetzt mitteilen.