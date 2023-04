Model Lucy Hellenbrecht feiert Date auf TikTok: Ironie oder echte Freude?

Berlin/Kassel - Social-Media-Arbeit ist für Model und Schauspielerin Lucy Hellenbrecht (24, " Rote Rosen ") ein alltägliches Geschäft: Kürzlich veröffentlichte die Wahl-Berlinerin ein TikTok-Video, in dem sie mit freudestrahlendem Lachen zu einem Popsong tanzt - doch ist die Freude ernst oder ironisch gemeint?

Viele Fans der Schauspielerin gehen offenbar davon aus, dass die 24-Jährige ihre zum Ausdruck gebrachte Freude ernst meint. In den Nutzer-Kommentaren sind Sätze wie "Wer damit ein Problem hat, hat nicht verdient Dich kennenzulernen. Bist ein toller Mensch 🥰" oder "Wie schön, es gibt also noch Hoffnung für die Menschheit! 💚" zu lesen.

Die 24-Jährige, die lange im nordhessischen Kassel lebte, macht schon seit langer Zeit kein Geheimnis aus ihrem Trans-Hintergrund . Als Antwort auf einen Nutzer-Kommentar ergänzte Lucy noch, dass der fragliche Satz auf ihr "Dating-Leben" bezogen sei, er stammt also von einem Mann, mit dem das Model sich kürzlich getroffen hat.

Die 24-Jährige veröffentlichte kürzlich ein TikTok-Video, in dem sie ein Erlebnis bei einem Date öffentlich macht - es geht dabei um die Trans-Identität des Models. © Screenshot/TikTok/lucy.hellenbrecht

Denn viele Menschen mit Trans-Identität mögen es überhaupt nicht, wenn sie in ihrem Alltag auf ihren Trans-Hintergrund angesprochen werden. Reality-Darstellerin Jessica Delion (23, "Love Island" 2022) brachte dies kürzlich auf Instagram zum Ausdruck.

Bei dem von Lucy Hellenbrecht zitierten Satz kommt es also ganz darauf an, in welchem Zusammenhang er von ihrem Dating-Partner geäußert wurde.

Hat die 24-Jährige ihre Trans-Identität von sich aus angesprochen, so ist die Freude des Models über seine Erwiderung wahrscheinlich echt. Hat ihre Dating-Bekanntschaft das Thema "Trans" jedoch unaufgefordert und von sich aus angesprochen, so kann es durchaus sein, dass die Berlinerin in Wirklichkeit genervt darauf reagiert hat.

Dates sind für Personen mit Trans-Hintergrund immer ein schwieriges Terrain - dies berichtete auch die Reality-Darstellerin Josimelonie auf Instagram.