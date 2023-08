Model zeigt Fans gewagten Party-Look und bekommt deutliches Feedback

Lucy Hellenbrecht (24) präsentierte sich auf Instagram in einem gewagten Outfit und fragte: "Habe ich übertrieben?" © Montage: Screenshot/Instagram/lucyhellenbrecht.official

Die aus dem nordhessischen Kassel stammende Wahl-Berlinerin wandte sich mit einer Instagram-Story an ihre mehr als 36.000 Follower auf der Foto-Plattform.

Dabei trug die 24-Jährige ein auffälliges und durchaus freizügig anmutendes Outfit in Weiß, bestehend auf einem bauchfreien Träger-Top (eigentlich eher ein etwas breiter gefasster BH) und einer Hose, welche an den Seiten der Hüfte sehr viel Haut zeigt.

Durch die Auslassungen im Stoff der Hose waren die Ansätze eines weißen Spitzen-Slips zu sehen, den Lucy darunter trug.

"Ok, Frage: Habe ich übertrieben?", wandte sich die Schauspielerin an ihre Fans. Wie sie weiter erklärte, gehe sie zu einer Party, deren Motto die bekannte HBO-Fernsehserie "Euphoria" sei.

Ihr Outfit sei doch "so was von 'Euphoria'", fügte die 24-Jährige mit fragender Geste hinzu und erläuterte, dass ihr Look an der Serien-Figur "Cassie" (gespielt von Sydney Sweeney, 25) orientiert sei.