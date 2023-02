Model spricht über Ernährungs-Wahn in der Modebranche! Heute macht sie alles anders

New York - Steph Claire Smith begann im Alter von 18 Jahren zu modeln. Schon bald tauschte sie die australischen Modebühnen gegen Laufstege in Los Angeles und New York. Sogenannte Ernährungs-Berater gaben der heute 28-jährigen Fitness-Influencerin derart falsche Ratschläge zum Abnehmen und Dünnbleiben, dass sie sich bis heute daran erinnert.