Moderatorin Miyabi Kawai verrät im Interview: Das ist ihr neues Projekt

Als Moderatorin und Freundin führte Miyabi Kawai (49) durch den Buch-Release von Felix Nieder (30). Am 4. September steht ihre eigene Buchvorstellung an. © Alice Nägle/TAG24

"Am 4. September kommt mein Buch raus, das ich mit meiner Podcast-Partnerin Vreni Frost geschrieben habe. Es heißt 'Hirn und Hupen' und geht um Frauengesundheit", so die gebürtige Berlinerin über ihr nächstes großes Projekt abseits ihrer Karriere als Podcasterin und Moderatorin.

Um die Veröffentlichung des Buches zu feiern, wird es nicht wie üblich eine Veranstaltung, sondern gleich drei geben: "Wir werden es ein bisschen aufteilen, damit wir uns nicht entscheiden müssen, wen wir einladen", so die Autorin. "Es gibt zum einen ein freundschaftliches Dinner, ein Presseevent und natürlich den offiziellen Buch-Release bei 'Dussmann' in der Friedrichstraße in Berlin."

Auf Instagram hat die 49-Jährige ihre 113.000 Follower bereits eingeweiht und ihnen einen kleinen Einblick in das kommende Werk verschafft: "Frauengesundheit liegt uns am Herzen und es wird einfach viel zu wenig darüber gesprochen. Im Buch findet ihr spannende Einblicke in unseren wunderbaren Körper", schrieb sie unter einem gemeinsamen Post mit Podcast-Kollegin Frost.

Außerdem hatte sie ihre Anhänger sogar dazu aufgerufen, ihre eigenen Vorschläge miteinzubringen: "Die wichtigste Frage zum Schluss: Welche Themen wollt ihr unbedingt im Buch behandelt haben? Schreibt es in die Kommentare".

Ob das ein oder andere Anliegen eines Followers tatsächlich im Buch besprochen wird?