Moderatorin Nova erhält sexuell belästigendes Angebot: "Zahle auch dafür"

Hamburg - Dass das Internet im Allgemeinen und Social Media im Speziellen nicht immer schöne Orte sind, erfuhr Moderatorin Nova Meierhenrich (50) jetzt am eigenen Leib.

Diese Nachricht erhielt Nova Meierhenrich (50). © Screenshot/Instagram/nova_meierhenrich

"Würdest du mir bitte mal in den Hoden treten", bat ein Fan (?) die 50-Jährige via Direct Message. Er würde auch dafür zahlen, so das Angebot des Mannes.

Die Anfrage screenshottete Meierhenrich daraufhin und veröffentlichte sie in ihrer Instagram-Story. Zum Schutz des Mannes hatte sie seinen Namen zuvor allerdings noch geschwärzt. "Immer wieder schön ...", lautet der Kommentar der Moderatorin.

Und: "Falls mir mal so richtig langweilig ist, meld ich mich vielleicht." Vermutlich nicht ...

Außerdem verlinkte die 50-Jährige ihre Kollegin Ruth Moschner (47, "The Masked Singer") auf dem Screenshot. "Das wäre doch mal wieder was für deine Höhlenmenschen-Sammlung", schlägt die Moderatorin vor.

Was damit genau gemeint ist?