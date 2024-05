"Mörtel" Lugner (91) in Topform für Ehe Nummer sechs: So macht er sich fit für sein "Bienchen" (42)

Maria Wörth (Österreich) - Richard Lugner heiratet zum sechsten Mal. Mit 91 Jahren will es der schrullige Wiener Baulöwe noch einmal wissen. Für sein neues "Bienchen" ließ "Mörtel" die Pfunde purzeln.

Richard "Mörtel" Lugner (91) und Simone "Bienchen" Reiländer wollen sich das Ja-Wort geben. © Max Slovencik/APA/dpa

Am 1. Juni sollen die Hochzeitsglocken läuten. Nach Ehegelübde, Ja-Wort und Ringe anstecken im Wiener Rathaus, wird anschließend im Palais Auersperg gefeiert.

Um sich am großen Tag in Bestform präsentieren zu können, hat Lugner kurzerhand im luxuriösen Vivamayr Resort am Wörthersee eingecheckt.

Wie die Kronen Zeitung berichtete, lässt sich der 91-jährige Österreicher dort fit machen. Und das nicht zum ersten Mal.

Seit mittlerweile 16 Jahren verlasse sich der Unternehmer auf die Expertise von Allgemeinmedizinerin Doris Schuscha. Mit ihrer Hilfe habe Lugner insgesamt bereits 110 Kilo abgespeckt.