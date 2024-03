Müssen sich die Fans sorgen? Renata Lusin hat seit Entbindung schon zehn Kilo abgenommen

Müssen sich die Fans also Sorgen machen? Immerhin ist die Geburt erst acht Tage her ...

Die schwangere Renata Lusin (36, l.) mit Ehemann Valentin (37) und seiner "Let's Dance"-Partnerin Ann-Kathrin Bendixen (24). © Instagram/renata_lusin (Screenshot)

Eher nicht! Denn Renata versichert ihren 235.000 Followern: "Ich esse so viel wie noch nie."

Passend dazu ist in ihrer Story ein Video-Clip zu sehen, in dem sie sich mitten in der Nacht einen kleinen Snack zubereitet. Zu einem dick belegten Salami-Brot macht sich die Sportskanone dabei einen Tee. Dazu meint sie: "Was man um 5 Uhr morgens macht."

Dafür hat Renata eine ganz andere Erklärung für ihren krassen Gewichtsverlust: "Stille halt die ganze Zeit", schreibt sie. Und das ist auch kein Wunder! Immerhin verzichtet die kleine Familie bis dato auf zusätzliche Babynahrung oder Ersatzmilch.

Ganz zur Freude der frischgebackenen Mama: "So dankbar, dass wir ein gutes Team mit Stella sind und sie keine Pre-Milch braucht", berichtet die stolze Renata.